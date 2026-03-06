В Челябинске ехавшая на красный маршрутка едва не сбила толпу пешеходов

Маршрутчик в Челябинске промчался на красный перед носом у пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, инцидент произошел сегодня, 6 марта, в Калининском районе Челябинска. Видео произошедшего очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На записи видно, как недалеко от остановки «Поселок Бабушкина» маршрутка пролетает на красный свет, едва не зсбив пешеходов, которые уже начали переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя микроавтобуса и вызвали в городской отдел ведомства.

В отношении 51-летнего мужчины составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора (повторно) и и непредоставление преимущества в движении пешеходам. Маршрутчику грозит до 10 тысяч штрафа или лишение водительских прав на срок до полугода.

Челябинск, Виктор Елисеев

