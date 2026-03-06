«Металлург» снова потерпел поражение

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде магнитогорцы чаще атаковали и били по воротам, но счет так и не открыли.

Зато в начале второй двадцатиминутки повезло гостям. Стефан Да Коста оказался на высоте в борьбе за воротами, отдал короткий пас Анатолию Голышеву, и тот от души пальнул из круга для вбрасывания – 1:0, екатеринбуржцы открывают счет.

А через две минуты Роман Горбунов увеличил отрыв гостей в счете – 2:0.

Цифры на табло категорически противоречили статистике: по итогам 40 минут игрового времени магнитогорцы нанесли 27 ударов по воротам против 12 – у гостей.

И в третьем игровом отрезке количество таки перешло в качество. На 44-й минуте встречи Егор Яковлев бьет из района круга вбрасывания, и шайба, задев игрока екатеринбургского клуба, влетает в ворота «Автомобилиста» – 1:2.

Но все точки над i поставил на 55-й минуте Максим Осипов, реализовавший численное преимущество гостей – 3:1, «Автомобилист» сегодня сильнее.

Челябинск, Виктор Елисеев

