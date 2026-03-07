7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2026, суббота

10:30 Челябинск – Девичник (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

10:30, 16:00 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи сувенира в стиле «гжель» «Матрешка» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Встреча «Эмоциональная разгрузка для мам» в клубе «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Настольная игра «Империя» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Ирины Аникиной «Шепот времени» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Английский клуб Speak Freely: Акценты и диалекты английского языка (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Из школьника в журналисты» от клуба «МедиаПрофи» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – «Генеральная репетиция. Открытый подкаст»: «Пиковая дама» А.С. Пушкина с челябинским творческим объединением «ЛА-театр» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – Праздничный концерт «Праздник красоты» (Клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

