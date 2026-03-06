«Трактор» уступил ЦСКА

Челябинский «Трактор» в Москве уступил ЦСКА с минимальным счетом – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде хозяева чаще атаковали, перебросав челябинцев вдвое (удары по воротам – 8:4). Но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Размочить счет удалось лишь на 36-й минуте встречи, и сделали это армейцы. Москвичи выиграли борьбу в средней зоне и убежали вдвоем против одного защитника «Трактора». Виталий Абрамов ускорился и резким кистевым броском отправил шайбу в в ворота челябинцев – 1:0. При минимальном счете хозяев команды ушли на второй перерыв.

В третьем периоде хозяева несколько сбавили напор, и «черно-белые» выровняли игру. Но особенно острых моментов челябинцы создали немного. Не помогла и замена вратаря на шестого полевого игрока.

Итог – 1:0, победа ЦСКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

