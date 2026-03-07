В Челябинске подростки насмерть забили мужчину

В Челябинске задержали троих подростков, до смерти избивших знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Челябинске продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих горожан в возрасте от 14 до 16 лет, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 февраля текущего года. Рядом с одним из домов по улице Заслонова в поселке Локомотивный в Советском районе города. Компания нетрезвых подростков вызвала «на разговор» знакомого 31-летнего мужчину. Между ними вспыхнул конфликт, и трое юношей набросились на челябинца, начав избивать его руками и ногами. Часть ударов пришлась по туловищу мужчины, часть – по голове.

С места инцидента челябинца увезли в больницу, где он умер от полученных повреждений.

Троих подростков задержали. Суд отправил двоих из них в СИЗО, их 14-летнего подельника – под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

