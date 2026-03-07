На южноуральском участке трассы М-5 закрыли движение до утра

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку федеральной трассы закрыли до утра.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» будет введено сегодня, 7 марта, в 22:00 в связи с непогодой (снег, метели, снежные заносы, гололедица).
С этого часа движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.
Предварительно, запрет будет снят завтра, 8 марта, в 8:00. Однако действие ограничений может быть продлено.
Южноуральцев призывают планировать маршрут заранее, быть внимательными и осторожными на дорогах.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге жителм региона рекомендуют сообщать по телефону 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.
Челябинск
