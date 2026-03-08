В южноуральском Троицке перевернулась машина скорой помощи. Есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с участием «скорой» в Троицке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Летягина в Троицке. Об этом сообщается на странице отдела МВД по Троицку в социальных сетях.

Столкнулись два автомобиля марки ГАЗ. По словам очевидцев, в одной из машин находились водитель и фельдшер скорой медицинской помощи, а также пациент. От удара автомобиль «скорой» изменил траекторию и после наезда на снежный вал вдоль дороги опрокинулся на бок.

«Водитель опрокинувшегося автомобиля и двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в медучреждение», – уточнили в пресс-службе силового ведомстве.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Челябинск

