В Челябинской области вновь действуют ограничения движения по М-5

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку федеральной трассы закрыли после трехчасового перерыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» ввели сегодня, 8 марта, в 11:00 в связи с с непогодой (снег, метели, снежные заносы, гололедица).

С этого часа движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

Предварительно, запрет будет снят сегодня в 19:00. Однако действие ограничений может быть продлено.

Напомним, ранее ограничения движения на М-5 сохранялись с 22:00 субботы, 7 марта, до 8:00 воскресенья, 8 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

