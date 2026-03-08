В Магнитогорске иномарка врезалась в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый. Пострадал подросток

В Челябинской области иномарка сбила подростка, переходившего дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел вчера, 7 марта, на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Около 13:30 в районе дома №87а 39-летний водитель, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», следуя по проспекту Ленина от улицы Советской Армии в сторону улицы Газеты «Правда» пролетел на красный свет и врезался в пешеходов, переходивших дорогу на заврешающий сигнал светофора, сбив 17-летнего парня. Юноша получил ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В отношении водителя автомобиля «Ленд Ровер» возбуждены административные дела по фактам непредоставления преимущества в движении пешеходам и нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкий вред здоровью.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube