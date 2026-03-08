В южноуральском дерби «Металлург» оказался сильнее

Магнитогоский «Металлург» на домашней арене одолел «Трактор» из Челябинска после серии буллитов – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет в матче открыли челябинцы.

На 1-й минуте Василий Глотов влетел в зону атаки и, оказавшись один на один с голкипером «Металлурга», низом послал шайбу в его ворота – 1:0.

На 14-й минуте Егор Коршков выскочил из-за ворот «Магнитки» и после нескольких попыток сумел таки затолкать шайбу в ворота магнитогорцев – 2:0.

Во втором периоде ситуация поменялась. На 29-й минуте Александр Петунин сокращает отставание «сталеваров». А на 35-й минуте встречи Руслан Исхаков сравнял счет.

В третьей двадцатиминутке хозяева сохраняли инициативу. Но шайба не шла в ворота ни у магнитогорцев, ни у гостей. В итоге выяснять, кто сильнее, южноуральцам пришлось в овертайме. А после того, как и он закончился в ничью, – в серии буллитов. И в ней шайбу смог забросить только нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский.

Итог – 3:2, победа магнитогорцев.

Челябинск

