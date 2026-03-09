9 – 10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09.03.2026, понедельник

15:00 Челябинск – Английский для путешествий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 – Курс обучения «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 – «Школа удаленных профессий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10.03.2026, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция по организации службы помощи для детей с редкими заболеваниями («дети-бабочки» и «дети-рыбки») (ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча «Теплые коты» маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей от 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Творческое занятие «Рисуем, лепим, читаем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

14:00 Челябинск – Празднично-игровая программа «Весеннее настроение» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Литературный салон «Красавицам стихи я посвящаю» в клубе «Радуга» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 Челябинск – Практикум «Работа с Яндекс. Картами» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Весна в сердце», посвященной 45-летию детской школы искусств №2 (Копейск) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Встреча «Призрак Наполеона после войны 1812 г.» Роман А. Дюма «Учитель фехтования» в литературно-историческом клубе «Дверь в себя» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча «Музыка из кинофильмов» к 100-летию А. Зацепина в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:30 Челябинск – Лекторий «Инженеры и изобретатели Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

