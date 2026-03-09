В Челябинске завершают работу городские катки

В Челябинске завершает работу ледовый каток в одном из парков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре Челябинска, каток в Городском саду имени Пушкина завершает свою работу в этом сезоне и работает сегодня, 9 марта, последний день.

Напомним, площадку открыли 19 октября прошлого года. В течение зимы каток несколько раз прекращал работу из-за морозов.

Катки в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина и детском парке имени Терешковой (он открылся первым, еще в конце ноября 2025-го) продолжают свою работу, отметили чиновники.

Долго ли проработают эти ледовые площадки, пока сказать трудно. Ведь, по данным синоптиков, уже в четверг в Челябинске ожидаются плюсовые температуры воздуха. Хотя на исходе следующих выходных столбик термометра вновь уйдет ниже нуля даже днем.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube