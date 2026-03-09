Южный Урал встречает весну 30-градусным морозом

В Челябинской области продолжается погодная лихорадка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на этой неделе в регионе ожидается очень контрастная погода.

Очаг холода над Уралом еще задержится завтра (10 марта), что приведет к значительному понижению температуры: ночью столбик термометра будет опускаться до -30, а в пониженных частях рельефа и до -37 градусов по Цельсию. В течение дня также будет морозно.

При этом в регионе ожидается умеренный и порывистый ветер, который стремительно продвигает тепло с Атлантики на Урал – отрицательная температурная аномалия быстро сменится положительной аномалией.

11-12 марта вместе с циклоном теплая воздушная масса принесет сначала небольшие осадки в регион, а затем резкое потепление, что приведет к дневным оттепелям в регионе до 0, +5 градусов.

В выходные благодаря обширному антициклону погода будет теплой, сухой и безветренной.

Челябинск, Виктор Елисеев

