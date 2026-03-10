Уральские сталевары усиливают акцент на автоперевозки продукции

Торговый дом ММК повышает долю автотранспорта при перевозке продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2025 году ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) доставил автомобильным транспортом 305 тысяч тонн продукции в адрес клиентов – это 22% от всего объема реализованного металлопроката. Экономический эффект от перевода значительной доли перевозок с железнодорожного транспорта на автодоставку составил 229 миллионов рублей.

Выиграли клиенты и во времени: срок доставки продукции автомобилем составил 1-3 дня против 16 дней – железнодорожным транспортом. При этом современные технологии позволяют точно контролировать местоположение груза, минимизируя риски потерь и задержек в пути.

В условиях растущего спроса на качественные услуги по доставке ТД ММК активно внедряет цифровые решения, направленные на оптимизацию складских процессов. Так, системы «Умный склад» и «Управление логистикой на территории склада» автоматизируют процессы приема и выдачи продукции, а также используют технологии мониторинга запасов. Оптимальная логистика на складах подразделения позволила значительно снизить время погрузки продукции на автотранспорт.

Благодаря целенаправленной работе по развитию автодоставки в сочетании с применением цифровых технологий, ТД ММК обеспечил увеличение объема выполненных заказов и сокращение затрат на транспортировку металлопродукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

