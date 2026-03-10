Южноуральские чиновники решили потратить почти 47 миллионов рублей на новые стелы по границам региона

На въездах в Челябинскую область установят новые региональные стелы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, объявлены аукционы на установку стел «Челябинская область» на автомобильных дорогах при въезде в регион.

«Это позволит обозначить границы территории области, а также повысить узнаваемость региона», – считают чиновники.

Семь лотов на общую сумму почти 47 миллионов рублей выставлены на портале госзакупок.

Всего планируется установить 11 стел на региональных дорогах в Верхнеуфалейском, Саткинском, Кунашакском, Чебаркульском, Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Варненском, Брединском и Красноармейском округах.

По Верхнеуфалейскому, Саткинскому и Кунашакскому округам заявки принимаются до 11 марта текущего года. По Чебаркульскому, Агаповскому, Кизильскому и Верхнеуральскому – до 12 марта. По Варненскому, Кизильскому, Брединскому и Красноармейскому – до 13 марта.

Отметим, что всего на границы Челябинской области выходят 33 муниципалитета региона. Обновление стел затронет лишь треть из них. Например, в граничащем с Башкирией Нязепетровском округе, Уйском, также примыкающем к Башкирии, соседствующем с Курганской областью и Казахстаном Октябрьском округе и еще 20 округах работы пока не запланированы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube