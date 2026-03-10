Мэрия Челябинска выставила на продажу еще один участок в Металлургическом районе под строительство жилого квартала

Право на застройку участка в Металлургическом районе выставили на торги власти Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , администрация Челябинска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах улиц Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов общей площадью 0,94 гектара в Металлургическом районе города. Соответствующее распоряжение подписал в конце минувшей недели глава Челябинска Алексей Лошкин.

Торги начнутся с 555 тысяч рублей. Шаг аукциона – 5%, или 27,7 тысячи рублей.

Победителю нужно будет снести три двухэтажных жилых дома, два нежилых здания и демонтировать старые сети теплоснабжения и канализации. После этого инвестор сможет построить на участке квартал общей площадью не менее 28,2 тысячи квадратных метров.

Срок исполнения договора о КРТ – пять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

