Мэрия Челябинска выставила на продажу еще один участок в Металлургическом районе под строительство жилого квартала

Право на застройку участка в Металлургическом районе выставили на торги власти Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах улиц Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов общей площадью 0,94 гектара в Металлургическом районе города. Соответствующее распоряжение подписал в конце минувшей недели глава Челябинска Алексей Лошкин.
Торги начнутся с 555 тысяч рублей. Шаг аукциона – 5%, или 27,7 тысячи рублей.
Победителю нужно будет снести три двухэтажных жилых дома, два нежилых здания и демонтировать старые сети теплоснабжения и канализации. После этого инвестор сможет построить на участке квартал общей площадью не менее 28,2 тысячи квадратных метров.
Срок исполнения договора о КРТ – пять лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
