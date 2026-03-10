В челябинской частной школе ученики и педагог слегли с отравлением

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту отравления учащихся частной школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей, возбудили после появления информации о распространении кишечной инфекции среди учащихся частной школы Курчатовского района.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, речь о школе «Марко Поло».

По предварительным данным, с 4 марта текущего года медики оказали помощь нескольким школьникам и педагогу, жаловавшихся на плохое самочувствие. Родители учеников рассказали, что у чад появились признаки отравления (рвота, расстройство живота, высокая температура) после обеда в школьной столовой. При этом пострадать, по словам челябинцев, могли до трех десятков человек.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в школьном учреждении», – рассказали в СКР.

Свою проверку начала и прокуратура региона.

Челябинск

