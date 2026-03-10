Челябинка заявила об избиении дочери в частном детском саду

В детском саду в Челябинске начали проверку после заявления родителей об избиении ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку проводит надзорное ведомство Калининского района Челябинска.

О своих подозрениях жительница областного центра рассказала в социальных сетях. По словам горожанки, ее дочери нет и двух лет. Девочка посещает частный детский сад, расположенный на улице 40-летия Победы.

Но не так давно поведение ребенка очень изменилось. Малышка замкнулась, пряталась от гостей или когда включали музыку. А если ее просили чего-то не делать, била себя по губам и ногам. Кроме того, мать заметила на спине девочки похожие на слабые синяки отметины.

На записях камеры видеонаблюдения, установленных в дошкольном учреждении, челябинка мало что смогла увидеть. Но отчетливо услушала звуки ударов. Женщина уверена, что ребенка могли избивать в детском саду.

Педагоги заверяют, что ничего подобного быть не могло. А звуки, породившие у челябинки подозрения, называют хлопаньем двери и окна.

«В ходе проверки прокуратурой Калининского района Челябинска будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательной организации», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

