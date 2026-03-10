В Челябинске водитель выгнал школьницу из автобуса, не найдя сдачи

В Челябинске возбудили уголовное дело после того, как из автобуса выгнали девочку-подростка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 9 марта, в Курчатовском районе. Об этом в социальных сетях рассказала мать школьницы.
По словам челябинки, девочка сначала использовала банковскую карту, но платеж по техническим причинам не прошел. Не получилось расплатиться и наличкой. Деньги у школьницы были, но у водителя не нашлось сдачи. И он потребовал, чтобы ребенок покинул автобус. В результате 16-летняя девочка около часа провела на улице, а температура воздуха в понедельник резко снизилась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»