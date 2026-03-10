В России стали меньше покупать кофе навынос

В России снизился спрос на кофе навынос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в январе-феврале 2026 года медианная цена на кофе «с собой» в сетевых и несетевых торговых точках общепита вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% – до 233 рублей. При этом число покупок снизилось на 3%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

«На фоне погодных условий начала года, трафик в заведениях питания в годовом сравнении сократился. Точек продаж кофе это коснулось в меньшей степени, но все-таки влияние оказало», – отмечают эксперты.

Часть игроков не смогла удержаться до начала текущего года из-за растущей конкуренции. При этом конкурировать приходится не только с предпринимателями, но и с потенциальными покупателями: в стране продолжает расти популярность домашнего приготовления кофе (парк кофемашин и кофеварок в домашних хозяйствах в 2023-2024 годов увеличивался за каждые 12 месяцев на 25-30%, в 2025 году динамика оказалась скромнее, но тренд растущий).

Все это способствовало коррекции вниз и в объеме покупок кофе навынос.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube