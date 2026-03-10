«Трактор» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина за пять матчей до окончания регулярного первенства КХЛ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», произошло это после сегодняшнего поражения хабаровского «Амура», уступившего сегодня, 10 марта, на домашней арене «Барысу» из Астаны со счетом 0:3.
Таким образом, даже если «Трактор» в течение оставшихся до окончания регулярного чемпионата пяти матчей не сможет заработать ни одного очка, челябинский клуб не сможет опуститься ниже восьмого места в таблице Восточной конференции КХЛ и в любом случае выйдет в плей-офф. Кстати, один из них «черно-белые» сыграют как раз сегодня – в Нижнекамске против «Нефтехимика».
Интересно, что две из трех шайб в ворота дальневосточного клуба забросил американец Майк Веккионе, подписавший в июле прошлого года контракт с «Трактором», но так и не доехавшим до Челябинска – в августе того же года он перешел в состав «Барыса».
Челябинск, Виктор Елисеев
