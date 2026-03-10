«Трактор» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина за пять матчей до окончания регулярного первенства КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , произошло это после сегодняшнего поражения хабаровского «Амура», уступившего сегодня, 10 марта, на домашней арене «Барысу» из Астаны со счетом 0:3.

Таким образом, даже если «Трактор» в течение оставшихся до окончания регулярного чемпионата пяти матчей не сможет заработать ни одного очка, челябинский клуб не сможет опуститься ниже восьмого места в таблице Восточной конференции КХЛ и в любом случае выйдет в плей-офф. Кстати, один из них «черно-белые» сыграют как раз сегодня – в Нижнекамске против «Нефтехимика».

Интересно, что две из трех шайб в ворота дальневосточного клуба забросил американец Майк Веккионе, подписавший в июле прошлого года контракт с «Трактором», но так и не доехавшим до Челябинска – в августе того же года он перешел в состав «Барыса».

Челябинск

