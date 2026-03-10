Суд взыскал с хозяйки пса, набросившегося на ребенка в Челябинской области, 40 тысяч рублей

Суд обязал владелицу собаки из Чесменского района выплатить ребенку моральную компенсацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорной ведомство обратилось в суд по результатам проверки.

Установлено, что в октябре 2025 года на улице в Чесменском районе на ребенка набросилась собака, отпущенная хозяйкой на самовыгул. Животное вцепилось девочке в ногу. Поскольку документов на пса у владельца не было, животное не было привито от бешенства. В результате ребенку пришлось пройти лечение в медучреждении.

Прокурор в интересах юной уралочки обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда.

Суда исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с хозяйки животного компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей.

Кроме того, владелицу собаки оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение требований законодательства в области обращения с животными.

