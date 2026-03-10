В Челябинской области прогремят взрывы

Спасатели приступили к подготовке взрывных работ на Южном Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной безопасности Челябинской области, специалисты поисково-спасательной службы региона завершают подготовительные мероприятия для проведения взрывных работ с целью освобождения русла реки Сим от льда для беспрепятственного пропуска паводковых вод.
Начало запланированных мероприятий – завтра, 11 марта.
Специальная взрывотехническая группа была создана в структуре поисково-спасательной службы в 2025 году для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Для координации работы спасателей в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб.
Ранее в правительстве Челябинской области заявляли о проведении взрывных работ в Аше на реке Сим и Варне на реке Нижний Тогузак с 10 по 30 марта текущего года.
