11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2026, среда

10:00 Челябинск – Визит министра социальных отношений Челябинской области Натальи Лугачевой в центр активного долголетия в Ленинском районе Челябинска (ул. Харлова, дом, 3)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Беседа «9 компетенций человека: Почему одни растут, а другие топчутся?» со специалистом цифровой психологии Лилией Оскаровой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча-знакомство «Коммуникация в деле» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Встреча-знакомство с коворкингом «Со-Общество» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Час гордости «В бой – с Урала» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Занятия-консультации «Справочно-правовые системы – ваши правовые помощники» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Лекция об Уральском добровольческом танковом корпусе (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

16:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Теплые встречи»: главные книжные события 2025 года (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

16:00 Челябинск – Сольный концерт Юрия Войтенко «Прошлогодние глаза» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – «Нейросети для начинающих: от основ до практики»: обучающий мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – «Литературная лаборатория правды»: интеллектуальная игра с применением реального полиграфа (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Кино-проект «Азбука кино», организованный совместно с киностудией «Мосфильм» и киноцентром имени С.А. Герасимова (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

