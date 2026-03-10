«Трактор» уступил «Нефтехимику»

Челябинский «Трактор» в Нижнекамске проиграл «Нефтехимику» в овертайме – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодняшняя встреча изобиловала удалениями среди челябинцев.

В первом и втором периодах «черно-белые» заработали по шесть минут штрафаДаже счет гости открыли, будучи в меньшинстве: на 18-й минуте матча Виталий Кравцов сделал перехват вышел один на один с вратарем нижнекамцев – 1:0, «Трактор» выходит вперед.

Но и пропустили челябинцы в меньшинстве: на 35-й минуте встречи Андрей Белозеров после очередного удаления в стане гостей сравнял счет – 1:1.

В третьем периоде южноуральцы решили воздержаться от удалений. Но и забить у челябинцев не получилось. Впрочем, не добились своего и хозяева.

В самом начале овертайма Егор Коршков с подачи Александра Кадейкина отправил шайбу в ворота «Нефтехимика», но арбитры определили оффсайд у челябинцев и взятие ворот не засчитали.

А вот хозяева все сделали правильно – 2:1, победа «Нефтехимика».

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть четыре матча, и все они пройдут в Челябинске. Следующая встреча состоится в пятницу, 13 марта. Челябинцы принимают «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Челябинск

