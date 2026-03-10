В Верхнем Уфалее жителям авариных домов предложили поселиться в здании старой больницы

В Верхнем Уфалее жителям авариных домов предложили поселиться в здании инфекционной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь об обитателях засыпных бараков, коих в городе еще немало – они построены более 80 лет назад и давно должны быть снесены. В некоторых даже никогда не было воды, в других коммуникации уже разрушены. Но в Уфалее новое жилье не сдают, соответственно, расселить ветхие дома невозможно.

Однако городские власти нашли выход. В 90-ые годы была построена детская инфекционная больница. Возвели ее с нарушениями: здание продувалось насквозь, а подвал все время топило. Лет через 10 больница переехала, а здание осталось разрушаться. А несколько лет назад его приобрел один из местных предпринимателей, отремонтировал и продал обратно городским властям – но уже как жилой дом.

Туда и то и собираются переселить обителей разваливающихся бараков. Но они категорически отказываются, утверждая, что проблемы в здании сохранились даже после реконструкции.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Андрею Щукину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав граждан», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Верхний Уфалей, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube