Движение по М-5 в Челябинской области закрыли из-за снегопада и метели

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку федеральной трассы закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» будет введено сегодня, 11 марта, в связи с непогодой (снег, метели, снежные заносы, гололедица).

С 7:00 движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

Предварительно, запрет будет снят в 15:00. Однако действие ограничений может быть продлено.

Южноуральцев призывают планировать маршрут заранее, быть внимательными и осторожными на дорогах.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге жителм региона рекомендуют сообщать по телефону 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

Челябинск, Виктор Елисеев

