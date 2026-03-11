В Магнитогорске БМВ столкнулся с трактором. Один погиб, трое пострадали

В Магнитогорске бесправник на иномарке врезался в трактор «Беларус».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла вчера, 10 марта, в 23:00.

У дома № 13/2 по улице Заготовительной в Магнитогорске 32-летний водитель автомобиля «БМВ 525» врезался в двигавшийся перед ним трактор «Беларус» с прицепом. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения. Водительских прав у него не было.

Последствия аварии оказались фатальными. 19-летний пассажир БМВ от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 16-летнюю попутчицу доставили в отделение травматологии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще одного пассажира и водителя с различными травмами также увезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

