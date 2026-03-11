Перед судом предстанут сотрудники клиники, забиравшие у челябинцев деньги, пугая их выдуманными болезнями

В суд Челябинска направили уголовное дело в отношении участников преступной группы, навязывавшие южноуральцам медицинские услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, перед судом предстанут 6 челябинцев, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, горожане вместе с подельниками в 2021-2023 годах орудовали под вывеской клиники ООО «Моя клиника», располагавшейся по улице Елькина, 45а. При оказании услуг и проведении обследований южноуральцев результаты медицинских заключений подделывали, указывая наличие ложных заболеваний. После этого перепуганным клиентам навязывали лечение, в котором на самом деле люди не нуждались.

Чтобы оплатить ненужные манипуляции, южноуральцы заключали здесь же, в клинике, кредитный договор на лечение. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. В ходе следствия обвиняемые пациентам свыше 946 тысяч рублей.

На имущество обвиняемых (земельные участки, квартиры) на общую сумму свыше 18,7 миллиона рублей наложен арест.

Обвиняемые вину признали в полном объеме, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

