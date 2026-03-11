Резкое ухудшение погоды: на юге Челябинской области перекрыто движение по региональным трассам

На юге Челябинской области запретили движение по региональным трассам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временные ограничения движения введены в трех муниципальных округах Южного Урала.

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий: сильный снегопад, метель, плохая видимость на дорогах, фактически «белая стена», гололедица и снежные заносы на трассах.

В связи с этим с 12:00 до 17:00 среды, 11 марта, закрыто движение автобусов и маршрутных такси, а также грузовых автомобилей, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Под ограничения попадают участки дорог:

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (км 126 – км 208, участок от Карталов до поселка Бреды);

Павловский – Айдырлинский Оренбургской области (км 0+000 – км 12+230);

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана (км 0+000 – км 176+374);

Бреды – Синий Шихан (км 0+000 – км 50+927).

На данных участках сейчас работает техника: дорожные службы чистят проезжую часть от снега и убирают переметы.

В случае, если погода не улучшится, ограничения могут продлить.

Челябинск, Виктор Елисеев

