В Челябинской области задержали бизнесмена, гревшего руки на ликвидации нелегальных свалок

На Южном Урале задержали руководителя крупнейшего подрядчика по ликвидации незаконных свалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении 43-летнего директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Речь о компании ООО «Альянс», крупнейшем подрядчике на рынке ликвидации нелегальных свалок в регионе.

По данным следствия, в 2023 году в рамках национального проекта с компанией бизнесмена власти сел Толстинского и Новоуральского, расположенных в Варненском районе, заключили муниципальные контракты на общую сумму около 16,2 миллиона рублей на выполнение работ по ликвидации свалок в населенных пунктах.

Согласно техзаданию, подрядчик должен был собрать отходы и вывезти их на лицензированный полигон. Однако фактически мусор с несанкционированных свалок не вывезли, а властям бизнесмен предоставил недостоверные документы с указанием конкретного транспорта и подтверждающие передачу отходов на полигон с несанкционированных свалок, завысив тем самым стоимость выполненных работ на более чем на 4 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время следователями произведены обыски по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск

