Четверо южноуральцев остались списке богатейших людей мира

Число южноуральцев в списке самых богатых людей мира сократилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , список богатейших людей мира по версии Forbs покинул бывший вице-спикер Законодательного собраний Челябинской области Константин Струков, лишившийся группы компаний ЮГК, перешедшей в собственность государства.

Российскую часть рейтинга в текущем году возглавил Алексей Мордашов. За год состояние владельца «Северстали» и Nordgold увеличилось с 28,6 миллиарда до 37 миллиарда долларов (это 57 место в мире).

На втором месте – Владимир Потанин. Собственник ГМК «Норильский никель», Т-Банка и «Каталитик Пипл» за год разбогател на 5,5 миллиарда долларов и теперь занимает 79 место рейтинга (29,7 миллиарда долларов).

Занимавший первое место среди россиян предыдущие два года владелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов опустился на 3 позицию (в мире – 81). Его состояние также выросло в 2025 году, составив 29,5 миллиарда долларов (+800 миллионов долларов).

Южноуральскую часть списка, по-прежнему, возглавляет председатель совета директоров ММК Виктор Рашников с 9,3 миллиарда долларов (372 место в мире). За год он потерял 300 миллионов долларов.

Далее следуют основатель сети магазинов «Красное и Белое» Сергей Студенников и его семья. Их состояние издание оценило в 2,2 миллиарда долларов (1913 место в мире, рост на 100 миллионов долларов).

Экс-владелец контрольного пакета ЧТПЗ Андрей Комаров стал богаче за предыдущий год на 200 миллионов рублей. И с 1,5 миллиарда долларов занимает 2600 место.

Замыкает список южноуральцев основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, потерявший 1 миллиарда рублей (1,4 миллиарда долларов, 2712 место).

Челябинск

