В Челябинской области снова пошла в рост заболеваемость ОРВИ

На Южном Урале начался весенний скачок заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерный для этого периода года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

За 10 неделю 2026 года (со 2 по 8 марта) в области зарегистрировано 74,5 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Таким образом, после двух недель снижения заболеваемость на Южном Урале пошла в рост (с 23 февраля по 1 марта зафиксировали 71 случай на 10 тысяч).

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей «негриппозной» этиологии: респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусом и другими, циркуляция вирусов гриппа сокращается.

Челябинск

