Весна таки пришла: после 30-градусных морозов на Южном Урале потеплеет до +8

В Челябинской области резко потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже завтра в большинстве районов Челябинской области днем воздух прогреется до плюсовых температур.

В четверг, 12 марта, погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов по Цельсию, при прояснении до -13, днем – 0,+5.

В Челябинске завтра ночью также ожидается слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов ниже нуля, днем +3, +5 градусов.

В пятницу, 13 марта, и субботу синоптики осадков почти не ожидают. Хотя 14 марта на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер стихнет – до 2-8 метров в секунду. Тенденция к потеплению сохранится.

Ночью пятницы по области синоптики обещают -2, -7 градусов, в субботу – 0, -5. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.

В Челябинске в ночь на 13 марта ожидается -2, -4 градуса. Субботняя ночь может быть чуть холоднее – 3-5 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают +3, +5 градусов.

Челябинск

