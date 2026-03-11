Ограничение движения по дорогам на юге Челябинской области продлили до утра. Число участков выросло

Автобусы и грузовики на юге Челябинской области не будут ходить до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, снежные заносы, сильные порывы ветра, ограниченная видимость) продлено временное ограничение движения автобусов и маршрутных такси, а также грузовых автомобилей, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, до 8:00 четверга, 12 марта, на следующих дорогах:

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана;

Бреды – Синий Шихан;

Павловский – Айдырлинский (Оренбургская область);

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок км 126-208, от города Карталы до поселка Бреды).

Также с 17:00 среды, 11 марта, до 8:00 четверга, 12 марта, введено ограничение движения на автодорогах:

Магнитогорск – Кизильское – Сибай (участок км 44-83, по Кизильскому округу);

Кизильское – Богдановское;

Обручевка – Субутак (участок км 0-39, по Кизильскому округу).

В зависимости от погодных условий ограничения могут быть продлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

