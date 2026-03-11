В Магнитогорске произошел пожар на ТЭЦ. Жители Правобережного района остались без тепла

Из-за ЧП на ТЭЦ в Магнитогорске без теплоснабжения остался один из районов города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пожар на ТЭЦ в Магнитогорске вспыхнул сегодня, 11 марта, днем.

«В результате аварии на ТЭЦ произошло прекращение подачи тепловой энергии в Правобережном районе, – сообщили в мэрии Магнитогорска. – Специалисты МП треста «Теплофикация» в настоящий момент работают над переключением на другие источники для сохранения системы теплоснабжения города».

По информации ММК, который владеет ТЭЦ, возгорание произошло на ремонтной площадке выведенного из работы агрегата теплоэлектроцентрали. В настоящее время идет восстановление параметров теплоснабжения сетей. Причины ЧП устанавливаются.

