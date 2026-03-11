Челябинск оказался самым дорогим городом России по ценам на лечение у стоматолога

В Челябинске стоимость лечения зубов стала одной из самых высоких в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вылечить кариес в Челябинске стало дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы результаты исследования, проведенного Исследовательским центром коммуникационной группы Progress на основе открытых данных сервисов по поиску и подбору врачей в 35 городах России с численностью населения более 500 тысяч человек.

Так, лечение кариеса обойдется челябинцам дороже, чем жителям других российских городов. В среднем, за него придется выложить 6897 рублей. Это выше, чем в Москве (6223 рубля), Санкт-Петербурге (6018 рублей), Екатеринбурге (5550 рублей) и Новосибирске (5253 рубля), также вошедших в первую пятерку рейтинга.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с пульпитом, отмечают «Известия». В Челябинске за него стоматологи просят, в среднем, 14 тысяч 855 рублей, в Новосибирске – 14 тысяч 72 рубля, в Санкт-Петербурге – 13 тысяч 876 рублей, в Екатеринбурге – 12 тысяч 948 рублей, в Москве – 10 тысяч 548 рублей.

При этом аналитики отмечают, что в большинстве городов, затронутых исследованием, основную часть стоматологов составляют специалисты без категории. Хотя в региональных центрах стаж медиков обычно выше, чем в крупнейших городах России.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

