«Металлург» завоевал Кубок Континента имени Виктора Тихонова

Магнитогорский «Металлург» в Уфе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде команды так и не смогли открыть счет.

Во второй двадцатиминутке игроки обоих клубов оказались удачливее. Впрочем, не сразу.

На 27-й минуте встречи Роману Канцерову удалось поразить ворота «Салавата». Но, изучив запись момент, арбитры пришли к выводу, что голкипер хозяев успел прижать шайбу ловушкой, и нападающий магнитогорцев выбил игровой снаряд из-под ловушки уже после этого. В итоге гол не засчитали.

На 33-й минуте матча уфимцы остались вчетвером, а через минуту гости были уже впятером против троих. Численное преимущество в два игрока реализовал все тот же Роман Канцеров, и на этот раз вопросов к нему не было – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Однако на 38-й минуте Джек Родевальд восстановил равновесие, и на перерыв команды отправились при счете 1:1.

Не изменился счет и после третьего периода.

На первой минуте овертайма хозяева остались в меньшинстве. И магнитогорцы своего не упустили: на 63-й минуте Даниил Вовченко численное преимущество реализовал – 2:1, победа «Металлурга».

До окончания регулярного чемпионата магнитогорцам остается сыграть четыре матча, и их уже никому не догнать.

«Металлург» – победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов и обладатель Кубка Континента имени Виктора Тихонова.

Челябинск, Виктор Елисеев

