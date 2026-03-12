12 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2026, четверг

09:00 Челябинск – Форум-практикум «ЖКХ в развитии» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт., редакция газеты «Южноуральская панорама»)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Исторический лекториум «Король смеха», посвященный А. Т. Аверченко (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

14:00 Челябинск – Празднично-игровая программа «Весеннее настроение» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Практикум «Единый портал государственных услуг» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Натюрморт на мольбертах» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Кружок «Импровизация» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

15:30 Челябинск – Встреча «Последний романтик ушедшего века» Андрей Дементьев (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

17:00 Челябинск – Разговорный клуб English Lab: «Rock your talk» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе в «SpeakFreely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:30 Челябинск – Юбилейная торжественная церемония вручения высшей общественной награды города Челябинска – Премии «Признание» (академический театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

