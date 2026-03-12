Уральские металлурги вошли в число лидеров ответственного бизнеса России

ММК – в лидерах ответственного бизнеса России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания признана лауреатом Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Оператором премии, учрежденной по поручению президента России Владимира Путина, выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В борьбе за награду по итогам 2025 года приняли участие более 100 компаний из 12 отраслей промышленности. Экспертный совет премии проводил оценку заявок в три этапа. Учитывались как общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, так и вклад компаний в решение социально значимых задач.

Победителями стали шесть компаний. Еще семь, включая ММК, вошли в число лауреатов.

«Мы признательны экспертному совету Премии за высокую оценку наших инициатив в части сохранения окружающей среды за счет технологического лидерства, повышения социального благополучия жителей и развития городской среды. Работу по этим важнейшим дня нас направлениям мы ведем на системной основе уже много лет. Устойчивое развитие – неотъемлемая часть корпоративной стратегии ММК. ESG-подход встроен во все аспекты деятельности компании», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Конкурс на соискание Национальной Премии в области предпринимательской деятельности проводится ежегодно для крупных российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса и раскрывающих информацию об этом в отчетности по устойчивому развитию.

Церемония награждения «Лидеров ответственного бизнеса – 2025» состоится в рамках съезда РСПП 26 марта текущего года.

Челябинск

