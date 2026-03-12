Из Челябинска возобновят прямое железнодорожное сообщение с Калининградом

Сезонный поезд Калининград – Челябинск возобновит работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российских железных дорог, прямое сообщение между Челябинском и Калининградом возобновится с 1 июня текущего года.

Прямой сезонный поезд будет курсировать с 1 июня по 28 сентября.

Из Калининграда состав будет отправляться по понедельникам с прибытием в Челябинск в четверг. Из Челябинска поезд будет выезжать по четвергам и прибывать в Калининград в воскресенье. Время в пути займет 2 дня 17 часов 23 минуты. Состав следует через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.

Продажа билетов на поезда дальнего следования, курсирующих из/в Калининградскую область, открыта за 90 суток до даты отправления. За плацкарт из Челябинска придется отдать от 8 тысяч 605 рублей, за купе – от 13 тысяч 609 рублей.

Отметим, что между Челябинском и Калининградом поддерживается и авиасообщение. Самолеты вылетают раз в неделю. В июне – по средам. Время в пути занимает 4 часа 5 минут. Стоимость билета – 12,8 тысячи рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube