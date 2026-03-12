В Челябинске перед судом предстанет горе-мамаша, отравившая двухлетнего сына наркотиками

Жительница Миасса ответит в суде за убийство своего малолетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, жительница Миасса обвиняется в убийстве и незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, в январе прошлого года женщина на протяжении полутора недель пичкала своего двухлетнего сына наркотиками. Смесь на основе метадона, мефедрона и других наркотиков, она смешивала с водой и давала ребенку.

Малыш скончался от полученного токсического повреждения печени и острого отека головного мозга.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Уралочке грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

