Больше 350 многоквартирных домов в Магнитогорске остаются без горячего водоснабжения

В Магнитогорске продолжают устранять последствия аварии на ТЭЦ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области, по состоянию на 10:00 в Магнитогорске без горячего водоснабжения остаются 360 многоквартирных домов.

«Персоналом МП «Трест Теплофикация» ведутся работы по поэтапному подключению горячего водоснабжения. Задействовано 14 бригад (42 человека), функционирует 14 единиц специализированной техники. Ориентировочное время полного восстановления подачи горячей воды – до 17:00», – уточнили представители ведомства.

Жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу Магнитогорска по телефону: 8 (3519) 20‑60‑20.

Напомним, в среду, 11 марта, на ТЭЦ в Магнитогорске произошел пожар. В результате аварийной ситуации без теплоснабжения остался Правобережный район города.

