В Челябинской области число коммунальных аварий взлетело на треть

В Челябинской области резко выросло количество аварий на коммунальной инфраструктуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в течение отопительного периода 2025-2026 года на Южном Урале произошло 173 коммунальных аварии. Об этом заявили участники регионального форума‑практикума «ЖКХ в развитии», начавшего работу в Челябинске сегодня, 12 марта.

При этом в предыдущем сезоне число аварийных ситуаций было почти на треть меньше – 127.

Наиболее остро стоит проблема с отоплением жилищного фонда. С начала текущего отопительного периода до 10 марта 2026 года произошло уже 104 ЧП, приведших к отключению отопления в многоквартирных домах. В предыдущем сезоне за аналогичный период таковых было 68 – в полтора раза меньше.

Число аварий на инфраструктуре, связанной с электроснабжением, выросло ровно на треть – с 14 до 21.

Аварийная обстановка на сетях водоснабжения в текущем сезоне не изменилась – 40 ЧП против 42 год назад.

Челябинск

