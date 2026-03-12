Челябинка сломала руку на остановке общественного транспорта

В Челябинске возбудили уголовное дело по информации о травмировании женщины в результате падения на остановке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 12 марта, на остановке общественного транспорта «Улица Красного Урала» в Челябинске. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Женщина получила травму при посадке в автобус. Она поскользнулась и упала на руку. Челябинке понадобилась медицинская помощь, врачи диагностирован у нее перелом запястья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

