Еще одна челябинка пострадала на обледенелой остановке

Жительница Челябинска упала на остановке общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Дзержинского в Ленинском районе. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, пожилая женщина поскользнулась и упала, переходя дорогу у трамвайной остановки «Улица Лизы Чайкиной». Встать самостоятельно, сообщает 31 канал, пенсионерка не смогла. Челябинку доставили в больницу.

Как говорят местные жители, и сам переход, и особенно трамвайные остановки представляют опасность для пешеходов уже не первый год: при малейшем катаклизме, на которые столь богата уральская погода, дорога и остановочные пункты превращаются в каток. Некоторые горожане даже признаются, что трамваи, следующие в сторону улицы Чистопольской, предпочитают ждать, не переходя дорогу, опасаясь не удержаться на скользком тротуаре на самой остановке.

Напомним, аналогичный инцидент произошел сегодня, 12 марта, на северо-западе Челябинска. На остановке «Улица Красного Урала» женщина поскользнулась и упала, пытаясь сесть в автобус. Челябинка сломала руку. СКР возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

