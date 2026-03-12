Подросток, пальнувший сверстнику из ракетницы в лицо, предстанет перед судом в Челябинске

15-летний челябинец, выстреливший знакомому в лицо, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 15-летний местный житель обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 21 сентября прошлого года недалеко от дома №13 по улице Южноуральской в Тракторозаводском районе Челябинска.

По словам очевидцев, четверо подростков подошли к паре молодых людей, сидевших на скамейке. Юноше предложили отойти в сторону «для разговора». В какой-то момент один из подростков выхватил ракетницу и выстрелил молодому человеку в лицо.

У 16-летнего подростка диагностировали разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени тяжести. В результате полученной травмы у юноши снизилась острота зрения, что медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия стрелявший признался: ракетницей хотел просто попугать знакомого, о том, что она заряжена, не знал.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube