Подросток, пальнувший сверстнику из ракетницы в лицо, предстанет перед судом в Челябинске

15-летний челябинец, выстреливший знакомому в лицо, предстанет перед судом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 15-летний местный житель обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел 21 сентября прошлого года недалеко от дома №13 по улице Южноуральской в Тракторозаводском районе Челябинска.
По словам очевидцев, четверо подростков подошли к паре молодых людей, сидевших на скамейке. Юноше предложили отойти в сторону «для разговора». В какой-то момент один из подростков выхватил ракетницу и выстрелил молодому человеку в лицо.
У 16-летнего подростка диагностировали разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени тяжести. В результате полученной травмы у юноши снизилась острота зрения, что медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
В ходе следствия стрелявший признался: ракетницей хотел просто попугать знакомого, о том, что она заряжена, не знал.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»