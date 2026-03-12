В Челябинске задержали вандала-рецидивиста

Полиция нашла челябинца, испортившего созданные юными художниками арт-объекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сотрудники полиции установили личность «художника», разрисовавшего арт-объекты в центре Челябинска в середине февраля текущего года. Им оказался 40-летний местный житель.

Челябинец уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. И даже обещал после предыдущего задержания больше не портить городское имущество.

«В управлении благоустройства на него составят два протокола, а это штраф в размере пяти тысяч рублей за каждый эпизод», – заявили в городской администрации.

Испорченные арт-объекты – работы юных учеников художественной школы – в мэрии обещают привести в порядок.

Челябинск

