13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2026, четверг

09:00 Челябинск – Форум-практикум «ЖКХ в развитии» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие индустриальной площадки региональной молодежной лаборатории микроэлектроники и радиофизики inSmart (ЧелГУ, Лаборатория Интернета вещей inSmart, ул. Молодогвардейцев, 57а/1)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й эт., зал правительства)

12:30 Челябинск – Круглый стол, приуроченный ко Дню православной книги: «Значение литературы в деле сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

13:00 Челябинск – Городская олимпиада «Открой Челябинск» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

14:00 Челябинск – Почетное консульство Венгрии в Челябинске организует культурную встречу «Историческая Венгрия. Взгляд из XXI века». Встречу проведет заместитель генерального консула Михай Грубер (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по вышивке панно «Лаванда» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Дизайн человека» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Открытие программы «В. В. Жириновский. Монологи», посвященной 80-летию В. В. Жириновского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

18:00 Челябинск – Мистическая лекция «Кто боится пятницу 13?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Торпедо» (Нижний Новгород) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

