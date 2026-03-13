Челябинская область начинает год падением производства и взлетом безработицы

Темпы производства в обрабатывающей промышленности снизились почти на 9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс промышленного производства в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года составил 94,3% (в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – 96,6%). Таковы данные, опубликованные Челябинскстатом.

Увеличились по сравнению с январем 2025 года объемы производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (+25,3%), добыче полезных ископаемых (+10,4%) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (+1,6%).

А вот обрабатывающие производства рухнули на 8,9%. Еще хуже обстоят дела в строительстве. Объем работ по отрасли в целом снизился по сравнению с январем 2025 года на 20,7%, с декабрем 2025 – на 61%. Ввод жилья в январе 2026-го к январю 2025 года обвалился на 84,4%, составив 37,3 тысячи квадратных метров.

Товары и услуги на потребительском рынке в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года подорожали на 1,4%. При этом цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 2,1%, на услуги – на 1,6%, на непродовольственные товары – на 0,5%.

В производственном секторе цены на сельскохозяйственную продукцию выросли за месяц на 6,4%, тарифы на грузовые перевозки подросли на 0,8%. Зато производители промышленных товаров опустили ценник на 0,5%

Достаточно тревожной выглядит и ситуация на рынке труда. По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области на конец января 2026 года численность зарегистрированных безработных увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%. Правда, в абсолютных значениях это пока лишь 7,9 тысячи человек.

Но совсем не внушает оптимизма и другой показатель: потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, на конец января 2026 года составила 25,4 тысячи человек, что на 23,7% меньше, чем год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

